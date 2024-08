Wat mogen Belgian Cats verwachten van Frankrijk, dat swingt met "Stephanie Curry"? "Ze stoppen nooit"

Aux armes! De Belgian Cats kennen met Frankrijk hun tegenstander voor de halve finale. Op de tonen van het thuispubliek torenden de "local heroes" in hun kwartfinale hoog boven Duitsland uit. Dennis Xhaët gaf commentaar op die wedstrijd en speelde al stiekem voor dubbelspion. Zijn scoutingsverslag? "Constante druk, superhoge intensiteit, veel rotaties ... Ze waren écht heel goed", waarschuwt hij.

Om klokslag 18 uur woensdagavond piekten de kijkcijfers van onze livestream plots.

Op het programma: de kwartfinale tussen Duitsland en Frankrijk op het basketbaltoernooi bij de vrouwen. Niet toevallig zou de winnaar van dit duel de volgende tegenstander van de Belgian Cats worden.

Een van de nieuwsgierigen was onze commentator Dennis Xhaët, die Frankrijk met duidelijke 71-84-cijfers zag winnen.

"En misschien nog belangrijker: met overtuigend spel", vertelt Xhaët. "Frankrijk is er nooit in geslaagd om 20 of 25 punten voor te komen, wat ze eigenlijk wel verdiend hadden. Ze waren overduidelijk de betere ploeg.”

En zo kijken de Cats in de ogen van de thuisploeg. "Wel, ik weet niet of ik daar gelukkig mee ben. Ze waren écht goed en hebben een hele brede selectie. Frankrijk roteerde met 11 spelers en daar zat altijd kwaliteit bij, zonder mindere speelsters.”