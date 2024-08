VIDEO - Koekoek? Cameraman wandelt doodleuk tussen de atleten op 5.000 meter

Met nog vier dagen te gaan naderen de Spelen stilaan hun einde. De vermoeidheid begint dan ook te wegen bij heel wat atleten en werkkrachten achter de schermen in Parijs. Zo leek tijdens een reeks van de 5.000 meter een cameraman in het Stade de France even in te dommelen toen het peloton lopers passeerde. Gelukkig zonder grote gevolgen.