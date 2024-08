VIDEO - Het gevaar Marine Johannés, de lachende sluipmoordenaar van Frankrijk: "Op één been? Belachelijk!"

Het gevaar bij het sterke Frankrijk zal vanavond van alle kanten komen, maar als de Belgian Cats één speelster absoluut moeten in toom houden, dan is het wel Marine Johannès. De Française schitterde woensdag in de halve finale tegen Duitsland, commentator Dennis Xhäet was vol bewondering. "Het is belachelijk", kraaide hij na een zoveelste hoogtepunt. Bekijk hier haar klasseflitsen tegen Duitsland.