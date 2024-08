VAR-beelden zullen vanaf morgen rechtstreeks te zien zijn op televisie

Maar vanaf morgen (tijdens Standard-KVM) is dat wél het geval. De zogenaamde VAR-feed wordt openbaar gemaakt en geïntegreerd in rechtstreekse televisieuitzendingen. Dankzij een nieuwe grafiek zal de kijker ook meteen te zien krijgen welke situatie er gecheckt wordt (een mogelijk doelpunt, strafschop of rode kaart) en de reden van de check (zoals een mogelijk handspel).

De reden voor deze innovatie? De Pro League, verdeler DAZN en het Professional Refereeing Department willen de transparantie verhogen en kijkers het beslissingsproces van refs en VAR beter laten begrijpen.



"Fans willen weten wat er precies gebeurt in cruciale fases van een wedstrijd zoals VAR-interventies", zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League.



"Als refs samen met hun team beslissingen nemen in het heetst van de strijd, delen we vanaf nu meer info zodat onze fans inzicht krijgen in het tot stand komen van die beslissing."



Volgens Jonathan Lardot, technisch directeur Arbitrage, zal de technologische vooruitgang de ervaring voor de fans verbeteren, maar ook bijdragen tot de waardering en de verduidelijking van het werk van de scheidsrechters.