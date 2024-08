Sportpsycholoog Jef Brouwers: "Mijn advies aan Nina Sterckx? Laat het gewichtheffen even volledig los"

do 8 augustus 2024 22:09

De Olympische Spelen van Nina Sterckx (22) waren veel te snel voorbij. Het lukte de Belgische gewichthefster niet om 86 kg te tillen. Te hard onder de indruk van het publiek, klonk het achteraf bij Sterckx. Wat ging er door haar hoofd? Samen met sportpsycholoog Jef Brouwers zochten we naar antwoorden: "De verrassing zal haar té groot geweest zijn. "

“Ik was verwonderd over het feit dat ze niet kon presteren. Volgens mij kan dat aan niets anders te wijten zijn dan een psychologische shock."



Ook sportpsycholoog Jef Brouwers zag tot zijn grote verbazing hoe Nina Sterckx tijdens de snatch compleet ten onder ging aan de druk.



"Die shock die ze voelde, moet haar volledig overmeesterd hebben. Dat gaf ze ook zelf toe na haar wedstrijd."



Sterckx wond er inderdaad geen doekjes om.



"Ik wist niet wat er gebeurde met mij. Vanaf dat moment was ik er met mijn hoofd niet meer bij", was haar uitleg.

Contrast kon niet groter zijn

Een té grote verrassing dus? Net dat is iets waar veel mensen vaak moeite mee hebben, legt Brouwers uit.



"Als iets veel indrukwekkender is dan gedacht, moet de mens zich te vlug aanpassen. Dat gaat niet altijd even vlot. Voor sommige atleten kan dat net voor een boost zorgen, maar dat is afhankelijk van je persoonlijkheid."



Het verschil met Tokio 2021 kan niet groter zijn natuurlijk. Op de "Corona-Spelen" zat er geen kat in de tribunes, terwijl in Parijs alle stadia en zalen tot de nok gevuld zijn.

Plots ontstaat er een enorme spanning, omdat je beseft wat er op het spel staat. Sportpsycholoog Jef Brouwers

"Toen ik hier op het podium stapte, schreeuwden plots duizenden mensen mijn naam. Ik had dat nog nooit meegemaakt", klonk het bij Sterckx.



Wat voor positiviteit moest zorgen, had zo een omgekeerd effect.



"De Belgische atleten zitten op een boogscheut van thuis, wat voor meer supporters zorgt", gaat Brouwers verder. "Atleten die in Tokio hun olympisch debuut maakten en er hier opnieuw bij zijn, voelen die gigantische aanpassing."



"De onbewuste gedachten en twijfels die in haar hoofd sluimerden, moeten haar daardoor uiteindelijk te veel geworden zijn. Er ontstaat plots een enorme spanning, omdat je ineens beseft wat er op het veld staat. Je kan die impact echt niet onderschatten."

Opvallend opgewekt

Waar de entourage van Sterckx even in zak en as zat, verscheen Nina zelf redelijk opgewekt voor de microfoon achteraf.



Moet ze haar klap nog krijgen?



"De mens heeft de gave om heel rationeel te antwoorden na een grote teleurstelling. Die wordt dan weggepraat door te focussen op andere positieve zaken, zoals de ervaring en de progressie", legt Brouwers uit.



"Al heb ik dat meteen in de smiezen: zoiets klinkt heel ongeloofwaardig als je stiekem hoopte op een medaille."



Ze heeft een pauze nodig om de teleurstelling toe te laten. Sportpsycholoog Jef Brouwers