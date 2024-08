Meer dan een modestatement: wat schuilt er achter de bijzondere maskers van Raven "de Hulk" Saunders?

Het is je ongetwijfeld ook opgevallen tijdens de ochtendsessie atletiek. In het kogelstoten was Raven Saunders een bijzondere blikvanger. Niet op basis van prestaties, wel door een unieke outfitkeuze. De Amerikaanse kogelstoter, ook wel de Hulk genoemd, draagt steeds een masker. Daar heeft Saunders onderbouwde redenen voor.