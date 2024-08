LIVESTREAM basketbal: Servië op weg naar een stunt? Nikola Jokic en co. leiden bij de rust tegen Team USA

Voor de tweede keer dit toernooi staan Servië en de VS tegenover elkaar. In de groepsfase kon Team USA slechts afstand nemen op de momenten dat de Servische MVP Nikola Jokic op de bank zat. Hoe doen de Serviërs het nu tegen de titelverdediger? Kijk hier vanaf 21 uur wie het mag opnemen tegen Frankrijk in de finale.