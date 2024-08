Liggen Nafi Thiam en Noor Vidts op medaillekoers? "Een degelijke start voor Thiam, een goeie voor Vidts"

Na twee onderdelen van de zevenkamp staan Nafi Thiam en Noor Vidts te blinken op plaatsen 2 en 4. Hoe moeten we hun prestaties inschatten? Volgens Maarten Vangramberen zijn onze zevenkampsters goed begonnen, maar "na elk onderdeel zal de stand er helemaal anders uitzien".

Met Nafi Thiam en Noor Vidts heeft België twee ijzers in het vuur in de zevenkamp. Na de eerste twee proeven staan onze landgenotes respectievelijk tweede en vierde, maar wat betekent dat? Over naar onze man ter plaatse.

Maarten Vangramberen zat op de eerste rij en zag dat het goed was. "Laten we zeggen dat het een degelijke start was voor Nafi Thiam en een goeie voor Noor Vidts."

"Nafi Thiam opende degelijk op de 100 meter horden. Vergelijkbaar met haar tijden in Rio en Tokio, en veel sneller dan het EK in Rome, begin juni. Daar liet ze toch haar op 2 na hoogste score ooit optekenen."

"En dan het hoogspringen, eigenlijk haar favoriete onderdeel. Het ging heel vlot tot 1,92 meter, maar dan kwamen er drie missers op 1,95 meter en daar laat ze toch wel wat liggen. Ze moet het onder meer hebben van dat hoogspringen, ze is de beste hoogspringster van allemaal in de meerkamp."