Het kostte Artuur Peters bijna zijn Spelen: waarom kajakkers walgen van algen - "je verliest enorm veel snelheid"

De Olympische Spelen van Artuur Peters leken gefnuikt door een stuk zeewier, maar onze landgenoot werd na een klacht nog opgevist. Maar welke impact kunnen wat algen hebben op een kajak? "In een wedstrijd op hoge snelheid, is het cruciaal dat het niet gebeurt."

Sabotage door een stuk wier.

Artuur Peters leek in de K1 vlot op weg naar de halve finales van de 1.000 meter tot hij plots spectaculair terugviel. De oorzaak? Groene smurrie die aan zijn kajak was blijven hangen.

Hoeveel impact heeft zo'n stuk wier nu eigenlijk op een gestroomlijnde kajak? Bram Sikkens deelt in de K2 een kajak met Artuur Peters en is de geknipte expert om die vraag te beantwoorden.

"In volle verzuring iets aan de punt of het roer van je kajak krijgen is enorm vervelend," luidt de korte versie. En dat lijkt alles met hydrodynamica te maken te hebben. Aerodynamica, maar dan in het water.

"Elk stukje wier aan de punt of het roer zorgt voor een enorme weerstand, waardoor je een pak snelheid verliest. Zeker in een wedstrijd op hoge snelheid, waarin je zo efficiënt mogelijk wil varen, is het cruciaal dat dat niet gebeurt."

Maar het gebeurde toch in Vaires-sur-Marne en dat is een serieus minpunt voor de organisatie. "Het is een enorm grote fout dat er wier in het water ligt. In wedstrijden mag het normaal gezien niet gebeuren en het komt ook erg zelden voor."