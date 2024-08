Game of Thrones-acteur, hartelijke dictator en agente met wereldrecords: de ones to watch op 9 augustus

vr 9 augustus 2024 06:55

Een nieuwe dag op de Olympische Spelen betekent een nieuwe lading atleten om in de gaten te houden. Ontdek vandaag waar je Daniel Wiffen van kan herkennen, maak kennis met een zachte dictator en ontmoet een agente met een uitzonderlijk looptalent.

Voltijds zwemmer, deeltijds acteur in Game of Thrones

Doet de naam van Daniel Wiffen een belletje rinkelen?



De zwemmer schreef al geschiedenis op deze Olympische Spelen door als eerste Ier ooit goud te pakken in het zwembad. Op de 800 meter vrije slag hield Wiffen regerend olympisch kampioen Bobby Finke af.



Al kun je hem ook nog door een ander optreden (her)kennen.



Wiffen speelde zowaar al mee in de hyperpopulaire serie "Game of Thrones".



Het was BBC-presentatrice Clare Balding die onthulde dat Wiffen, samen met zijn tweelingbroer Nathan en zus Elizabeth, achtergrondacteurs waren in de scène "Red Wedding", één van de beste afleveringen van de serie volgens kennersogen.



"Toen ik jonger was, kende ik Game of Thrones niet echt", zei Wiffen destijds. "Ik mocht er niet naar kijken van mijn ouders, ook al keek mijn vader altijd."



"Mijn zus is actrice en kreeg op een bepaald moment een mooie rol in Game of Thrones - zij was een van de Frey-dochters. Voor de "Red Wedding"-scène hadden de regisseurs nog figuranten nodig. Zo zaten mijn broer en ik plots ook in de serie, wat best cool was."



Toch hebben we het gevoel dat zijn olympische medaille nog even boven die tv-ervaring komt te staan.

Timing: finale 10 km zwemmen om 07.30 uur

Agente met wereldrecord

De eerste én enige vrouwelijke atlete die 10.000 meter al onder de 29 minuten kon lopen. Voor mocht je ze nog niet kennen: Beatrice Chebet bestormt de atletiekwereld als een komeet.



Bouwjaar 2000 - en toch mag ze zich al wereldrecordhoudster noemen. In het Amerikaanse Eugene liep ze tijdens de Diamond League naar een waanzinnige chrono van 28'54"14 op de 10 km.



Dat is bijna 7 seconden sneller dan de vorige toptijd van Letesenbet Gidey. Ze is dan ook de té kloppen vrouw voor goud vanavond.



"Ook al ben ik al wereldkampioene op de 5.000 meter en in het veld, die olympische medaille mis ik nog. Ik zal er alles aan doen om die droom in vervulling te brengen", klonk het zelfverzekerd voor de Spelen.



Nog een leuk wist-je-datje: de Keniaanse luistert volgens het olympisch vriendenboekje graag naar gospelmuziek en is in haar thuisland ook nog politievrouw.



De tegenstand leest zich maar beter in: een gewaarschuwd vrouw is er twee waard.

Timing: finale 10.000 meter (v) om 20:57 uur

Is Chebet opnieuw de snelste van het pak?

Geliefde dictator

Als je de vlag mag dragen tijdens de openingsceremonie van de Chinese delegatie, ben je geen kleine garnaal.



Wat Ma Long zoal gepresteerd heeft?



De Chinees is de eerste mannelijke tafeltennisser ooit die een "Grand Slam" kon voltooien: winst in de Olympische Spelen, het WK, de wereldbeker, de Aziatische Spelen, de Aziatische kampioenschappen, de Asian cup, de ITTF World Tour Finals en het nationale Chinese kampioenschap.



Een serieuze boterham.



Hij wordt dan ook niet voor niets de "GOAT" - Greatest Of All Time - van het tafeltennis genoemd. Getuige zijn bijnaam "The Dictator", door zijn dominante speelstijl.



Achter de statistieken schuilt trouwens een warm mens: dankzij zijn charisma en sportiviteit op en rond de tafel is hij voor velen een levend idool. Ook voor zijn teamgenoten Wang en Fan straks.



"Dat we aan de zijde van hem mogen spelen ... Dit is een droom", klonk het bij beide heren.



Donderdagavond krijgt Ma Long de kans om zijn prijzenkast nog wat aan te vullen. In de landenfinale tegen Zweden kan hij in die discipline zijn 4e (!) gouden plak op een rij pakken.



We vrezen alvast dat "The Dictator" geen tegenspraak zal dulden.

Timing: finale tafeltennis (m) landencompetitie China - Zweden om 15.00 uur