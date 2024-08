Frankrijk verrast wereldkampioen Duitsland en speelt voor eigen volk de olympische basketbalfinale

Duitsland en Frankrijk waren er elkaar eerder dit toernooi al tegengekomen in de groepsfase, een duel dat uitgedraaid was op een ontnuchtering voor de Fransen. Enkel omdat de Duitsers in de slotfase wat inhielden, bleef de nederlaag toen nog binnen de perken voor Frankrijk: 85-71.

Wereldkampioen Duitsland was dus de favoriet voor deze halve finale, maar Frankrijk had duidelijk de nodige lessen getrokken uit de vorige wedstrijd. De Fransen speelden met veel meer intensiteit en hielden de Duitse regisseur Denis Schröder prima uit de match.

Bij de rust (33-33) kon het nog alle kanten uit, maar in het 3e quarter nam Frankrijk het commando over. Het Duitse slotoffensief in het 4e kwart kwam te laat: de wereldkampioen strandde op 4 puntjes van de thuisploeg, die tot groot jolijt van de fans in de finale staat.

Voor Frankrijk wordt het de 3e olympische finale, na 1948, 2000 en 2020. Daarin werd telkens verloren van de Verenigde Staten.