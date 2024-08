Fabio Van den Bossche kon ogen niet geloven na olympisch brons: "Ik besef nog niet wat er gebeurd is"

Het kippenveld stond nog op zijn armen. Fabio Van den Bossche stond met zijn mond vol tanden na zijn bronzen medaille in Parijs. De pistier, die ontroerd in de armen van zijn familie viel, gaf net voor de podiumceremonie een eerste reactie: "Ik denk dat ik nog niet goed besef wat er gebeurd is", klonk het.

"Ongelofelijk!"

Enkele seconden nadat Fabio Van den Bossche zijn ontroerde familie en vriendin in de armen was gevallen, sprak de Gentenaar zijn eerste woorden als olympische medaillewinnaar.

"Ik denk dat ik nog niet goed besef wat er zonet gebeurd is", aldus de pistier. "Pas als je halfweg of tot net voor het laatste onderdeel aan de leiding staat, begint het door te sijpelen."

"Je weet wel dat je in de focus moet blijven, omdat in de puntenkoers alles nog mogelijk is. Dat hebben we ook gezien toen Aaron Gate maar bleef rondrijden. Het is dan makkelijk om de controle en het overzicht te verliezen. Maar ik ben zo blij dat ik die medaille heb kunnen pakken."

Vervolgens moest Van den Bossche het interview al verlaten, maar wel om een goede reden: de podiumceremonie zou namelijk beginnen.



Later nog meer, dus.