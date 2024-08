Eline Berings verbluft door waanzinnig wereldrecord van McLaughlin-Levrone: "Absurd hoe snel dit is"

vr 9 augustus 2024 07:11

50"37. Bijna drie tienden onder haar vorige wereldrecord. Sydney McLaughlin-Levrone heeft de grenzen nog maar eens verlegd op de 400 meter horden. Sporza-commentator Eline Berings was bevoorrechte getuige in het Stade de France en geloofde haar ogen niet. "Het is niet te vatten wat ze hier gedaan heeft."

Een beklijvende clash tussen Sydney McLaughlin-Levrone en Femke Bol en misschien wel een wereldrecord. De verwachtingen waren hooggespannen voor wat hét moment van het olympische atletiektoernooi moest worden. Een titanenduel werd het niet, een onvergetelijke wereldrecordrace wél. "Je kunt dit eigenlijk niet plaatsen. Het is absurd hoe snel dit is", zegt Eline Berings. "Als je kijkt naar de tijden die gelopen worden op de 400 meter vlak, dan is dit daar ook al een wereldtijd. Daar haal je net geen finale mee (McLaughlin zou met 50"37 negende geworden zijn, red.), maar daar staan geen horden. Dat zegt alles."

Voor McLaughlin-Levrone is het al de zesde keer dat ze het wereldrecord aanscherpt. Drie jaar geleden onttroonde ze Dalilah Muhammad en dook ze als eerste vrouw onder de 52 seconden. Intussen schurkt ze tegen de grens van de 50 seconden aan.

"Muhammad was al legendarisch, zij had de grenzen op de 400 meter horden al enorm verlegd (haar wereldrecord was 52"16, red.). McLaughlin heeft daar ondertussen meer dan twee seconden af gedaan. Het is niet te vatten wat ze hier gedaan heeft."

"Bol moet zichzelf tijd gunnen om dit een plaats te geven"