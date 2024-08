De toekomst lacht Fabio Van den Bossche toe na zijn "prachtig brons": "Hij zal nog heel veel kansen krijgen"

vr 9 augustus 2024 06:17

Een stunt bij zijn olympisch debuut in het koningsnummer. Fabio Van den Bossche verraste vriend en vijand met brons na een heel sterk omnium, waar hij zelfs het grootste deel aan de leiding stond. Op zijn 23e is er nog veel mogelijk in de toekomst, ziet ook Iljo Keisse in Sporza Daily: "Ze zullen rekening moeten houden met hem voor goud."

Als driejarige zat hij in 't Kuipke al op de schoot bij ex-pistier Iljo Keisse. Fabio Van den Bossche is in de wieg gelegd voor pistesucces. Zijn kinderidool Keisse had niets dan bewondering over voor Van den Bossche. "Het is een hele straffe prestatie, over gans het omnium heen. Hij heeft altijd de controle gehouden in het slotnummer", zag hij. "Ik dacht zeker en vast dat hij dit kon. Dat heb ik hem ook gestuurd. Technisch en tactisch is hij bijna onverbeterbaar, een van de allersterksten op de baan."

Goud was nóg mooier geweest, maar ik denk dat hij nog heel veel kansen zal krijgen. Iljo Keisse

Van brons in het omnium op het EK begin dit jaar ging het naar brons op de Olympische Spelen. "De laatste jaren is hij nog sterker geworden door ouder te worden en op de weg te koersen."

"Op een bepaald moment komt alles samen en dat is nu, dat zag je aankomen. Een medaille op de Spelen is voor een baanwielrenner absoluut het hoogst haalbare."

"Goud was nóg mooier geweest, maar ik denk dat hij nog heel veel kansen zal krijgen. Voor nu is brons al prachtig."

Mooie toekomstmuziek in het omnium

Welke indruk liet Van den Bossche op Keisse in de altijd zware puntenkoers? "Dat is het allermoeilijkste onderdeel omdat de punten er eigenlijk bijna dubbel tellen in vergelijking met de drie rondes ervoor." "Het is kapot zitten en tegelijkertijd het overzicht proberen te houden. Je moet niet enkel je dichtste concurrenten in de gaten houden, maar ook diegenen die op 20 of 30 punten achterstand staan. Dat maakt het zo moeilijk."

"Misschien had Fabio één zwak momentje, waarop hij heel even niet kon", verwijst Keisse naar het moment dat hij concurrenten Thomas en Leitao een bonusronde zag nemen.

In de toekomst zullen ze rekening moeten houden met Fabio voor goud. Iljo Keisse

Vanaf toen ging het vizier vol op brons. "Even probeerde Fabio absoluut voor goud te gaan, maar dan moet hij daarna even passen. Dat was een moeilijk in te schatten wedstrijdsituatie."

"Hij komt sowieso uit een underdogpositie tegenover Thomas en Leitao, dat zijn de favorieten op dit nummer. Daar kan hij zich nog niet naast zetten, maar in de toekomst zullen ze rekening met hem moeten houden."

Fabio Van den Bossche op schoot bij Iljo Keisse, met 15 jaar tussen beide foto's.

Nog beter dan brons in de ploegkoers?

Als verloren zilver of goud zal het niet aanvoelen volgens Keisse, ondanks de leidersplaats na drie onderdelen. "Laten we uitgaan van gewonnen brons. En het belangrijkste is dat hij nog een kans heeft in de ploegkoers." "Het lot heeft misschien wel bepaald dat Fabio daar nu aan kan starten in plaats van Robbe Ghys. Wie weet kan hij samen met Lindsay De Vylder nog beter doen dan brons. Ik heb er een goed oog op." En uiteraard zit er nog groeimarge op bij de 23-jarige olympische debutant. "Het is zot om te zien van waar hij komt. Het is een klein bazeke met een grote motor. Hij zal nog hele mooie resultaten behalen", sluit Keisse vastberaden af. Al te beginnen met de ploegkoers op zaterdag?