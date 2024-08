De Belgian Cats dromen van het allerhoogste toneel: "Dit verhaal is nog niet voorbij"

do 8 augustus 2024 13:22

Onze basketbalvrouwen leven op een wolk na hun zege tegen Spanje. Na een historische plek bij de laatste vier staat enkel nog Frankrijk in de weg voor een finaleticket, al maakte de euforie snel plaats voor focus: "Op die vierde plek willen we nu écht niet eindigen", is Antiona Delaere brandend ambitieus.

"Dit verhaal is nog niet voorbij. We willen de Olympische Spelen goed afmaken."



Als het van Emma Meesseman afhangt, gaan de Belgian Cats voor het allerhoogste.



Het was opvallend na de gewonnen kwartfinale tegen Spanje: onze basketbalvrouwen konden de rust relatief bewaren na hun triomf.



"We voelden ons minder overweldigd, omdat we beseften hoe dicht we nu bij die finale staan", verklaart Antonia Delaere het Belgische gevoel. "Op die vierde plek willen we nu écht niet eindigen, de focus is er om te knallen."



Ook Meesseman deelde dat gevoel. "Dit was anders dan die wedstrijd tegen Japan. Toen was het echt een mirakel, nu weten we dat het nog niet gedaan is."

Het mirakel van Rijsel: de uitbundigheid was niet te meten.

Cats in de flow

Eén wedstrijd tegen Frankrijk scheidt Meesseman en co nog maar van een unieke finaleplek. Hoe hard leeft de droom in de ploeg?



"We zijn er heel dichtbij, maar we beseffen wel dat de andere landen allemaal vanaf het begin medaillekandidaten waren", neemt Meesseman ons mee in de kleedkamer.



"Op wereldniveau hebben we ons al bewezen, dit is geen toevalstreffer. Al kan het voor een buitenstaander wel geschift lijken dat een land als België hier in de halve finale staat."

We dromen altijd. Door te blijven geloven zijn we hier geraakt. Coach Méziane

Ook coach Rachid Méziane gelooft volop in eigen kansen.



"We dromen altijd. Daarom staan we hier nu ook: ook in de moeilijkste momenten zijn we erin blijven geloven. Onze Europese titel in 2022 heeft al getoond wat we waard zijn", zegt hij.



"Nu is het aan ons om mentaal sterk en technisch klaar te zijn. Want Frankrijk is een bijzonder sterke ploeg die agressief ons ritme zal willen verstoren. Dat kan roet in het eten gooien."

De vocale strijd in de tribunes

Net als Méziane weet ook Meesseman maar al te goed dat de Cats beter gewaarschuwd zijn voor de Franse tegenstander.



"We zullen ze als ploeg moeten afstoppen. We weten hoe sterk hun geheel en individuele speelsters zoals Gabby Williams zijn", gaat ze verder. "Iedereen in het team, van de basis tot de bank, zal zijn steentje kunnen en moeten bijdragen."



"Als we zelf agressief verdedigen en ons eigen tempo kunnen opleggen, kan veel gebeuren. Misschien is het belangrijkste wel dat we moeten blijven genieten. Dan brengen we altijd goed basket op de plank."



Het Belgische publiek zal ook klaar zijn in de zaal. Antonia Delaere

Er is nog een ander element dat zijn invloed kan hebben op de wedstrijd. De Franse basketbalvrouwen spelen natuurlijk een onvervalste thuismatch.



Hebben de Cats schrik van de "Franse chansons"?



"Dat zal misschien net voor meer druk zorgen", draait Delaere de rollen om. "Daar kunnen wij misschien van profiteren. Het Belgische publiek heeft ook al bewezen ons fantastisch te steunen, dus daar moeten we niet voor vrezen."