Bashir Abdi "droomt van iets moois" in de olympische marathon, maar "mist wat vertrouwen"

vr 9 augustus 2024 16:14

In het slotweekend van deze Olympische Spelen is het de beurt aan de marathonlopers om hun loopschoenen uit de kast te halen. Bashir Abdi, Koen Naert en Michael Somers verdedigen zaterdagochtend de Belgische kleuren. Abdi, de bronzenmedaillewinnaar van Tokio, is op tijd hersteld van een blessure en voelt zich heel goed. "Ik droom van iets moois, maar dat doet iedereen."

"Ik heb genoeg gewacht. Het mag beginnen. " Langeafstandsloper Bashir Abdi staat te springen om zaterdag van start te gaan in de olympische marathon. Onze landgenoot liep in maart een vervelende blessure op, maar heeft de race tegen de klok gewonnen. "Ik voel me heel goed en ben blij dat ik opnieuw gezond ben. Ik heb heel goed kunnen trainen de afgelopen periode. " Al leeft Abdi niet zonder twijfels toe naar zaterdag: "Ik mis wat vertrouwen, omdat ik geen voorjaarsmarathon heb gelopen. Ik had heel graag dit jaar al eens een snelle tijd gelopen. Dus ik zit nu toch wel een beetje met een dubbel gevoel."

Ik heb nog nooit een parcours gezien dat zo zwaar is als dit. Bashir Abdi

Dat het een zware opgave zal worden, beseft Abdi als geen ander. Met het parcours als scherprechter. "Tot de 14e kilometer is het een klassiek parcours waar ik me weinig zorgen over maak. Maar vanaf dan wordt het een andere manier van lopen op een zwaar parcours met veel heuvels. Ook de warmte zal een rol spelen."

"Ik heb tot nu toe 11 marathons gelopen en ik heb nog nooit een parcours gezien dat zo zwaar is als dit. Maar dat is voor iedereen hetzelfde natuurlijk", benadrukt de bronzenmedaillewinnaar van Tokio de moeilijke opgave.

Bashir Abdi won de bronzen medaille op de marathon in Tokio.

Kenianen

Het parcours is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, maar toch lijken de sterke Keniaanse lopers een (dik) streepje voor te hebben. "Dit parcours is op het lijf geschreven van de Kenianen, omdat zij het gewoon zijn om in heuvelachtig gebied te trainen." Abdi weet dus wie hij niet uit het oog mag verliezen. "Het zal afwachten worden wanneer ze eraan zullen beginnen en of ze afwachtend zullen starten. Ik ga mijn wedstrijd aanpassen aan hen." "Het positieve voor mij is dan weer dat het dicht bij huis is. Er zullen veel Belgische supporters zijn", is onze landgenoot zijn optimistische zelve.

Gouden regel

Veel factoren die niet in het voordeel spreken van onze landgenoot, maar Abdi zou Abdi niet zijn als hij niet met ambitie aan de start verschijnt. "Ik moet toegeven dat ik heel hard gewerkt heb om hier te geraken. Ik droom van iets moois, maar dat doet iedereen."

Iedere marathon die ik loop, loop ik als mijn eerste marathon. Bashir Abdi