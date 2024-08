15 meter klimmen in 4"74! Sam Watson scherpt zijn wereldrecord aan, eerste goud voor Indonesië

De allereerste olympische medaillestrijd in het snelheidsklimmen heeft spektakel opgeleverd. In het duel om brons verbeterde de jonge Amerikaan Sam Watson zijn wereldrecord. Het goud ging naar de Indonesiër Veddriq Leonardo.

In het klimonderdeel speed nemen telkens twee deelnemers het tegen elkaar op. Om het snelst moeten ze 15 meter naar boven klauteren.

Of vliegen, want de toppers halen de top in minder dan 5 seconden.

Sam Watson had zijn wereldrecord al aangescherpt in de kwalificaties (4"75), in de eindronde ging de 18-jarige Amerikaan nog een honderdste harder. Watson tikte aan in 4"74.

Het leverde hem brons op. Een hapering in de halve finales had hem de das omgedaan.