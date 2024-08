"Voor dit moment heeft ze alles opgegeven": intimi over climax van de Belgian Cats, die straks levenswerk kunnen volmaken

vr 9 augustus 2024 06:13

In dit moment komen liters bloed, zweet en tranen samen. De Belgian Cats staan straks voor de match van hun leven, waarbij winst gelijkstaat aan een olympische finale én medaille. Wat dit voor onze basketvrouwen zou betekenen? Enkele intimi schetsen de waarde.

"Ik ken Vanloo'tje nu al een jaar of tien. Op een bepaald moment vertelde ze dat ze basketster was en ervan droomde om op de Olympische Spelen te staan. (lachje) Ik zag toen een paar vrienden kijken van 'Die ziet het precies wel zitten'." Aan het woord is Niels Destadsbader - mediafenomeen én boezemvriend van Julie Vanloo. Samen met de rest van België zag hij hoe de sterkhoudster van de Belgian Cats haar droom uit de bovenstaande anekdote vervulde én oversteeg. Met onder meer een Europese titel, een plek bij de laatste 8 op het WK en een olympisch diploma. Máár, daarmee is de honger van onze basketbalvrouwen niet gestild. Eén gedeeld doel steekt ver boven alle andere prijzen uit: een olympische medaille.

Opofferingen

De voorbije jaren groeide eremetaal op het allerhoogste sportpodium uit tot een missie bij de Cats, zeg zelfs maar een obsessie. Op de Spelen in Tokio leefde de ambitie al stiekem, richting Parijs luidop. Dat zag ook presentatrice Linde Merckpoel, die al jaren in het spoor zit van de Cats. "Zeker de afgelopen jaren is dat doel in een stroomversnelling gekomen", vertelt ze vanuit de Franse hoofdstad. "Je voelt hoe hoog elke speelster dat op de agenda heeft gezet. Buitenstaanders vragen zich misschien af wat het verschil is tussen een Europese titel en een medaille op de Spelen, maar dat olympische aura is voor de Cats iets heel speciaals." Dat merkte Sonja Tankrey eveneens bij haar dochter Emma Meesseman, die nochtans al een trofeeënkast heeft waar elke basketspeelster jaloers op is. "Die medaille - volgens mij maakt de kleur zelfs niet uit - zou de kers op de taart zijn voor jaren hard werk", vertelt ze. "Een ultieme beloning op een event waar de hele wereld naar kijkt. Dit is voor iedere atleet het summum, hé. Ook voor de Cats."

Julie is 31 jaar en ziet dat iedereen rond zich kinderen heeft en/of een huis kocht. Maar zelf weet ze niet waar ze over 3 maanden zal spelen. Dat is zwaar, hé. Niels Destadsbader

En om die droom te bereiken hebben ze veel over. Extreem veel. Bij de meeste speelsters moest de voorbije jaren álles wijken voor hun sport - meestal met deze zomer in het achterhoofd. "Julie leefde ontzettend hard voor het basketbal", zag Destadsbader. "In die mate zelfs dat ze geen tijd meer had voor een privéleven. Ze speelde al in Australië, de VS, Rusland en moest haar familie en vrienden vaak missen." Mama Meesseman knikt: "Als atleet zit je constant in het buitenland of ben je aan het trainen. Dan is het normaal dat je sociale contacten verminderen en je vriendengroep verkleint."

Emma Meesseman op een archiefbeeld met haar mama.

Een moeilijke gedachte om mee om te gaan, vindt Destadsbader.

"Kijk, Julie is 31 jaar en ziet dat iedereen rond zich kinderen heeft en/of een huis kocht. Maar zelf weet ze niet waar ze over 3 maanden zal spelen. Dat is zwaar, hé. Ze gaf haar leven op voor dit moment. Mocht het lukken om die medaille te pakken, zou er een enorme druk van haar schouders vallen." "Dan pas zal ze ten volle beseffen waarvoor ze al die opofferingen heeft gedaan. En zullen we volgens mij een andere Julie zien. Al is onze vriendengroep ook zonder medaille megatrots op haar, natuurlijk." "Ze staat op de Spelen, zeg. Wie kan er dát zeggen? Bovendien zijn er nu baskettende meisjes die hun haar in dotjes doen zoals Julie. En dromen kinderen ervan om in de voetsporen van de Cats te treden. Dan heb je eigenlijk al het mooiste bereikt. "

Filmscenario

Maar toch zou een olympische medaille voor de opperste sportieve zielsrust zorgen. Zeker omdat het verdriet in Tokio zo groot was. "Daardoor zijn ze naar Parijs afgezakt met zin voor wraak", weet Merckpoel. "Dat voel je keihard nu. Na die exit in Japan heeft iedereen echt afgezien. Iemand als Emma, bijvoorbeeld. Die heeft zich máánden afgesloten van de wereld nadien, omdat ze alles moest verwerken." Samen met het hele land bidden de intimi dat er straks wel een happy end volgt. "Het is al een emotioneel toernooi geweest", zag mama Meesseman. "De blessure van Julie Allemand, die flauwe openingsmatch tegen Duitsland ... Vervolgens keerde het gevoel helemaal tijdens de volgende drie matchen - met dank aan de geweldige steun van de Belgische fans."

Maar toch vooral dankzij de geweldige veerkracht van de Cats zelf. "Het is fantastisch om te zien hoe dit team zich herpakt heeft", aldus Merckpoel. "En met exact 27 punten winnen tegen Japan in die laatste groepsmatch? Dat is geen toeval, hé. Als je zo'n situatie naar je hand kunt zetten, is dat een teken dat de sterren gunstig staan." Destadsbader: "Die thriller tegen Japan kon een filmscenario zijn. Ik ga niet zeggen dat die prestatie voor een gevoel van onoverwinnelijkheid heeft gezorgd bij het team, maar wel voor het geloof dat ze van iedereen kunnen winnen."

Om te bewijzen dat ik er écht in geloof ... Ik heb mijn tickets voor de finale van zondag al geboekt. Niels Destadsbader