"Meest respectloze dat ik ooit meemaakte": wansmakelijke reactie van Nederlandse held doet hockeyfinale ontsporen

Donker randje rond het hockeygoud van Oranje. Niet de winnende treffer van Duco Telgenkamp was achteraf hét gespreksonderwerp, maar wel zijn reactie. De held van Oranje haalde meteen zijn gram op de Duitse doelman met een handgebaar en een slag. Nadien gingen beide ploegen met elkaar in de clinch. "Ik snap niet hoe iemand zo'n slechte winnaar kan zijn", trapten de Duitsers na.

Het 'Boefje van Kampong' noemde onze hockeycommentator Eddy Demarez het Nederlandse hockeytalent Duco Telgenkamp net voor zijn beslissende actie in de shoot-outs van de hockeyfinale. Profetische woorden. Telgenkamp toonde zijn talent, maar eveneens zijn giftige kantje. Meteen na zijn gouden goal stormde de Nederlander op de Duitse keeper Jean Danneberg af. Die had vooraf gezegd dat Oranje bang was - woorden die Telgenkamp duidelijk niet vergeten was. De matchwinnaar legde recht in het gezicht van Danneberg ostentatief zijn vinger op de mond én gaf de doelman ook een tik tegen zijn helm. Vervolgens gingen verschillende spelers met elkaar in de clinch. En bij de podiumeceremonie weerklonk ook een luid fluitconcert toen Telgenkamp zijn medaille kreeg.

Telgenkamp treiterde achteraf ook Wellen.

Aanvoerder Thierry Brinkman betreurde het opstootje: "We zijn een kampioensteam, daar moeten we ons ook naar gedragen."

Achteraf bood firestarter Telgenkamp zijn excuses aan: "Het was stom van mij, ik had het niet moeten doen. Puur de emoties. Ik weet niet of de mensen dat zullen begrijpen, maar ik heb wel spijt dat ik hem ging opzoeken. Achteraf denk je: laat gaan, we hebben gewonnen. Maar het raakte me persoonlijk, die uitspraak dat wij bang voor hen waren." "En we kunnen er nu een heel lang verhaal van maken, maar uiteindelijk heeft die jongen vooraf wat geroepen. Dat heeft hij vaker gedaan - ook in de wedstrijd weer."

Of die Duitse keeper ons gemotiveerd heeft met zijn uitspraken? O, zeker: we hebben die krant uitgeprint. Pirmin Blaak