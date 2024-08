"Het beste illegale shot ooit": Aleksandr Boeblik zorgt voor hilariteit in Montréal met geniale toets

Bij Aleksandr Boeblik is een beetje gekkigheid nooit veraf. Ook in de openingsronde van het toptoernooi in het Canadese Montréal tegen Ben Shelton verzorgde de Kazach de show. Het beste bewaarde Boeblik voor het einde, toen hij op geniale wijze - en zonder handen - een matchpunt van Shelton ongedaan maakte, ware het niet dat zijn fenomenale shot onreglementair was.

Aleksandr Boeblik is naast een uitstekend tennisser vooral een begaafde showman. De Kazach staat bekend om zijn fratsen op en naast het terrein, en zette woensdag tegen Ben Shelton in Montréal die reputatie nog eens in de verf.

Nadat Boeblik set één nipt had verloren tegen Shelton zakte zijn niveau in set twee. Het Amerikaanse opslagkanon kon bij 2-5 en 0-40 de wedstrijd uitserveren, maar Boeblik liet een laatste kans om het publiek te verwennen niet zomaar passeren.

Shelton lokte de Kazach uit zijn kot met een dropshot, waarop Boeblik op waanzinnige wijze antwoordde. Hij wierp in een ultieme poging zijn racket naar voren, wat zelf resulteerde in een vlijmscherp dropshot. Shelton was gezien.

Helaas voor de Kazach was het punt ongeldig, want het racket mag nooit de hand verlaten bij het uitvoeren van een slag. Zo zit het toernooi van de Kazachse nummer 25 van de wereld erop.