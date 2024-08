VIDEO - Hugo Hay kegelt in de laatste rechte lijn van zijn 5.000 meter reeks plots enkele concurrenten omver

Even opschudding in het Stade de France.



In de laatste rechte lijn was het nog volop knokken voor de finaleplekjes van de 5.000 meter. Iets wat thuisloper Hugo Hay misschien té letterlijk nam.



In volle sprint zocht hij de confrontatie op met enkele concurrenten, die daarna een lelijke smak maakten.



De betrokken lopers dienden een klacht in, waarna de jury de beelden bekeek. Die besloot uiteindelijk om alle atleten die gehinderd waren op te vissen.



Het gaat om Dominic Lobalu, Mike Foppen, Thierry Ndikumwenayo en George Mills. Zo mogen ook zij deelnemen aan de finale van de 5.000 meter.



Die laatste maakte zich na de wedstrijd bijzonder boos op zijn Franse collega. Gefrustreerd ging hij verhaal halen bij Hay, die de Brit maar moeilijk kon bedaren.



Dit tumult heeft geen gevolgen voor John Heymans, die voor de tuimelperte als derde eindigde in de reeks en sowieso geplaatst was voor de medaillerace.