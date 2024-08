Details doorprikten de droom, maar Red Panthers liggen nog steeds op medaillekoers: "Focussen op historisch brons"

Een dreun die nog even zal nazinderen. De Red Panthers reikten de hand naar de olympische hockeyfinale, maar bleven na de shoot-outs verweesd achter. Niet België, maar China speelt de finale tegen Nederland. Ex-international Jill Boon zag hoe details het verschil maakten. "Het is niet alleen België dat zilver of goud verliest, het is ook China dat wint."

Tranen, verslagenheid, enorme teleurstelling. De Red Panthers gingen door een diep dal na de dramatische ontknoping in de halve finale tegen China. Jill Boon voelde mee met de speelsters. "China was een heel moeilijke tegenstander, maar als je in de halve finales tegen een op papier haalbare tegenstander speelt, dan is de teleurstelling natuurlijk groot."

"China was gewoon beter in de details"

De Red Panthers gingen voor goud in Parijs, brons wordt nu het hoogst haalbare. Waar liep het fout tegen China?

"The devil is in the details", zoekt Boon naar een verklaring. "In het hockey zijn strafcorners en shoot-outs details. Daar was China gewoon beter in. Dat moet je ook kunnen toegeven. Het is niet alleen België dat zilver of goud verliest, het is ook China dat wint."

"China heeft het fantastisch gedaan, ze hebben hun taken tot in de perfectie uitgevoerd. Ze kregen één strafcorner en hebben die ook omgezet. Wij hadden vijf à zes strafcorners en we hadden daarop gewoon één keer meer moeten scoren."

België begon goed aan de beslissende shoot-outs, maar gaf de zege toch nog uit handen. "Het is een heel moeilijke oefening. Misschien misten we ook wat ervaring op bepaalde momenten."

"Aisling (D' Hooghe red.) heeft een goede wedstrijd gespeeld en deed het ook goed bij de shoot-outs. Dan is er soms ook wat pech mee gemoeid. Het ligt ook niet aan de speelsters die gemist hebben. Om te missen moet je het ook aandurven om de shoot-outs te nemen."