Belgian Cats glunderen met ticket voor halve finales: "Wie had dat gedacht na onze eerste match?"

wo 7 augustus 2024 16:51

Delirium in Parijs voor de Belgian Cats. Met een zege tegen Spanje plaatsten de Belgische basketbalvrouwen zich voor de halve finales, wat hen nog nooit eerder gelukt is. Dat zorgt, uiteraard, voor enthousiasme bij Meesseman en co. "Waar we nu al staan is opnieuw historisch", vertelt de kapitein.

Offensief beter starten kan bijna niet. De punten bleven maar komen in het eerste quarter. "Het is heel leuk om zo te beginnen. Nu is het de challenge om dat 40 minuten lang te doen", kijkt Emma Meesseman meteen ook vooruit. "Dat lukte nu niet, dus voor de volgende wedstrijd moeten we dat in de gaten houden. Maar je kan het ons niet kwalijk nemen, je zag ons gewoon genieten." Elise Ramette kon haar glimlach niet verbergen. "We zijn geschiedenis aan het schrijven. We hebben de match goed gecontroleerd, maar op het einde zie je dat de stress toch terugkomt." "Maar we staan in de halve finale, wie had dat gedacht na onze eerste match?"

Ons soort basket met de fans, dat gaat het best blijkbaar. Emma Meesseman

Die toch naar dit succes was niet simpel. "Ik bevat het nog niet helemaal, als je ziet van waar we kwamen in de eerste wedstrijd, niet tegenstaande dat we het wel verdienen", zegt Meesseman. "In de laatste drie matchen hebben we getoond wie we zijn." Ramette gaat daar volledig in mee. "Nu hebben we laten zien wat voor goede ploeg we zijn als we ons eigen basket brengen en gewoon gefocust zijn." Meesseman en Ramette zagen ook weer een vooral Belgisch publiek. "Ons soort basket samen met de fans, dat gaat het best blijkbaar." "Er was minder publiek, maar het was nog altijd een Belgische thuismatch. Dank u om te komen. Alsjeblieft, kom nog", vraagt een glunderende Ramette.

Iedereen heeft stappen vooruit gezet in de voorbije jaren. Emma Meesseman