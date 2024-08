Angel De Maria kiest na bedreigingen vanuit Rosario voor verlengd verblijf bij Benfica

Omdat Plan A gedwarsboomd werd door enkele Argentijnse heethoofden heeft Angel Di Maria ervoor gekozen om nog een jaar extra bij zijn Portugese club Benfica te blijven. De 36-jarige Argentijnse wereldkampioen was vorig seizoen goed voor 17 goals en 15 assists in 48 officiële duels voor Benfica.

Angel Di Maria wilde eigenlijk zijn voetbalcarrière afsluiten bij Rosario Central, de club in zijn geboortestad waar hij als 7-jarig jongetje begon te voetballen en ook als prof debuteerde.



Maar toen hij die droom wilde verwezenlijken kreeg zijn familie in Rosario ernstige bedreigingen. Onder meer zijn dochtertje werd met de dood bedreigd.



"Er werd een doos voor de winkel van mijn zus gegooid. Daarin zat een varkenskop met een kogel in zijn voorhoofd en een brief waarop stond dat mijn dochter hetzelfde zou overkomen als ik zou terugkeren", vertelde Di Maria enkele weken geleden op de lokale tv-zender.



"Om het geluk van mijn familie te waarborgen kies ik er daarom met spijt in het hart voor om niet terug te keren naar Rosario."