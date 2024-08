VIDEO - Om ter snelst! Amerikaan verliest bijna wereldrecord speed klimmen en scherpt het dan zelf maar aan

De kwalificaties in het speed klimmen hebben voor spektakel gezorgd. De Indonesiër Veddriq Leonardo klom pijlsnel en evenaarde het wereldrecord van de 18-jarige Amerikaan Sam Watson, maar die laatste duldde geen mederecordhouder. Hij had even later amper 4 seconden en 75 honderdsten nodig om naar de top te klimmen. Knipper niet, of je mist het!