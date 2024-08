Tip voor de tv-kijker: zo herken je Hélène - giraffe - Hesters en Katrijn - schildpad - De Clercq in de ploegkoers

Jonkies Hélène Hesters (19) en Katrijn De Clercq (22) nemen vrijdagavond de honneurs waren in de ploegkoers bij de vrouwen. Zo'n madison is voor de geoefende koersliefhebber kinderspel, maar voor vele gelegenheidskijkers is het mierennest niet altijd even gemakkelijk te doorgronden. De Belgische tandem geeft dan ook zelf tips aan hoe je hen kunt identificeren. Let op de handschoenen of hun ruggen.