Sporza Daily over het olympische dilemma van Nina Sterckx: "Weinig mensen die zo'n extreem dieet kunnen volhouden"

wo 7 augustus 2024 06:39

Er zijn weinig atleten die mentaal zo'n moeilijke voorbereiding achter de rug hebben als Nina Sterckx. De gewichthefster maakte in de aanloop naar de Spelen de keuze om 10 kilogram af te vallen en deel te nemen in de categorie tot 49 kilogram. Sporza Daily sprak met Bieke Vandenabeele, één van haar coaches en Technisch Directeur van de Vlaamse Gewichtsheffers Federatie, over haar keuze en de weg naar Parijs: "Het is zeker niet gemakkelijk geweest."

In de aanloop naar de Spelen stond Nina Sterckx voor een aartsmoeilijke keuze om haar medaillekansen te vergroten. Deelnemen aan de gewichtsklasse -49 kilogram of de -59 kilogram? "Nina's normale gewicht is 59 à 60 kilogram. Logischerwijze zou je dan kiezen voor de gewichtsklasse -59 kilogram", aldus Bieke Vandenabeele. "Maar je mag niet vergeten dat iedereen een beetje te zwaar weegt op training en de laatste weken een aantal kilo's verliest, omdat je dan op je sterkste bent." "Dus iedereen die deelneemt aan de gewichtsklasse -59 kilogram weegt op training ongeveer 63 kilogram. Degenen die meedoen aan de gewichtsklasse -49 kilogram wegen rond de 53 kilogram."

Hoe meer kilo's je verliest met een gewoon dieet, hoe meer spiermassa je verliest. Bieke Vandenabeele

En daar knelt het schoentje voor Sterckx, die met haar gewicht net tussen de twee categorieën valt. De gewichthefster stond voor een olympisch dilemma, maar hakte de knoop snel door.

"Nina was zeker van haar stuk en wou absoluut voor de klasse -49 kilogram gaan, omdat ze daar theoretisch gezien een hogere kans heeft om een medaille te halen", verklaart Vandenabeele de keuze van Sterckx.

Met in het achterhoofd eremetaal in Parijs, maar één ding staat vast: Sterckx heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt door van gewichtsklasse te zakken. Als enige in de competitie.

Saunasessies bieden soelaas

Wie zich de voorbereiding van voormalig gewichtheffer Tom Goegebuer nog herinnert, weet wat Sterckx te wachten staat de dagen en uren voor de wedstrijd. Saunasessies. "Gisteren heeft ze de eerste sessie afgewerkt en deze ochtend en deze middag volgen een 2e en 3e sessie. 2 uur voor de wedstrijd is het de weging en daarna heeft ze nog een half uur om te eten en te drinken", licht Vandenabeele het programma van vandaag toe. Taferelen die vaak op het randje balanceren. "Dat is een afweging die je moet maken. Hoe meer kilo's je verliest met een gewoon dieet, hoe meer spiermassa je verliest", verklaart Vandenabeele de keuze voor het alternatief. "Als je een dieet start, ga je in eerste instantie vooral vet verliezen, maar dat vet geraakt op. Dan begin je met spierafbraak en dat is niet ideaal voor een gewichtheffer."

Nina heeft extreem veel karakter en doorzettingsvermogen. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zo'n extreem dieet kunnen volhouden. Bieke Vandenabeele

Enter het alternatief, dat van vochtverlies. "Eén liter water is een kilo, dus als je één liter vocht verliest, ben je één kilo lichter."

"Maar de norm van het BOIC stelt dat je maar 3% lichaamsvocht mag verliezen", benadrukt Vandenabeele. "Anders loop je een aantal risico's die we niet willen nemen."

Sterckx en haar team hebben veel over voor de olympische droom, maar waken over de grenzen.

Nina Sterckx met ervaringsdeskundige Tom Goegebuer.

Fysiek en mentaal