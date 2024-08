Met een historische medaille als inzet: wie zijn de sterkhouders van de Red Panthers?

wo 7 augustus 2024 12:39

Om 19 uur klokslag is het moment aangebroken om te schitteren voor de Red Panthers. Onze Belgische hockeyvrouwen schreven al geschiedenis door voor het eerst bij de laatste vier te raken, maar de droom reikt verder. Samen met onze hockeycommentator Floris Geerts belichten we de architecten van het succes: "Englebert kan één van de beste ter wereld worden."

Mogen we vanavond een nieuw stukje Belgische sporthistorie aansnijden?

Na hun 2-0 overwinning tegen Spanje in de kwartfinale staan onze Red Panthers bij hun tweede deelname ooit aan de Olympische Spelen op één wedstijd van een historische medaille.



In Londen 2012 eindigden de Panthers nog op de elfde plaats (op 12 deelnemende landen), Tokio 2021 en Rio 2016 werden dan weer op dramatische wijze gemist.



Maar kijk, de wind is gekeerd. Dat ziet ook Floris Geerts, onze hockeycommentator.



"Ik heb ze zelden beter zien spelen, en dat met de jongste ploeg die nog in het toernooi zit", opent Geerts. "We hebben een sterk collectief, met enkele toppers."



Dringend tijd om de Panthers die boven zichzelf uitstijgen even in de spotlights te plaatsen.



Charlotte Englebert

Geboortedatum: 20 mei 2001



Positie: aanvaller



Caps: 76



Club: HC Den Bosch

Beginnen doen we met de "leading lady": Charlotte Englebert is misschien wel de beste speelster van deze ploeg.



Dat ze genomineerd was als één van de vier kanshebbers voor de "FIH-speelster van het jaar" in 2023 - zeg maar de Gouden Bal van het hockey - was geen toeval.



"Als centrale spits is ze heel belangrijk voor de Panthers", vindt ook Geerts. "Englebert is enorm sterk in de pressing en wint ongelooflijk veel één-op-één duels. Ze is heel snel met de bal aan de stick en heeft ook nog eens een goeie dribbel en schot."



Een type dat iedereen dus in de ploeg wil.



"Bij het Nederlandse Den Bosch speelt ze ook in de beste ploeg ter wereld, daar kan ze ontzettend veel leren. Bij de nationale ploeg is ze één van de leidende figuren. Englebert is echt op weg om één van de beste ter wereld te worden", klinkt Geerts overtuigd.

Charlotte Englebert is de rising star van het Belgische vrouwenhockey.

Stephanie Vanden Borre

Geboortedatum: 14 september 1997



Positie: verdediger



Caps: 191



Club: Braxgata

Stephanie Vanden Borre is de rots in de branding achterin.



"Op de liberopositie acteert ze als de spelverdeelster", vertelt Geerts. "Vanuit haar lage centrale positie is ze onmisbaar door de hoge ballen die ze verstuurt. Ook op haar passing is ze redelijk onfeilbaar."



Naast haar opbouwende kwaliteiten heeft ze nog een troef in handen.



"De strafcorner is een element dat Vanden Borre uitermate goed beheerst. Op het WK in 2022 hoorde ze zeker bij de top 3 in die categorie."



"Daarom zet ik Vanden Borre zeker bij de beste verdedigers ter wereld."

Stephanie Vanden Borre kan het als de beste strafcorners binnen jassen.

Michelle Struijk

Geboortedatum: 24 juni 1998



Positie: middenvelder



Caps: 127



Club: Gantoise

De studente geneeskunde loopt niet evenveel in de picture als haar twee voorgangers, maar ook zij is op haar manier onmisbaar.



"Centraal op het middenveld, als mid-mid, passeert elke aanval haar stick", legt Geerts uit. "Door haar aanvoer kunnen de spitsen scoren. Ze is meer een vrouw van de laatste pas."



Zo kunnen we naast het haarkleur van Michelle Struijk ook door haar kwaliteiten een parallel trekken met die andere Belgische assistenkoning: noem haar gerust de Kevin De Bruyne van het Belgische vrouwenhockey.

Michelle Struijk: de KDB van de Panthers?

Ambre Ballenghien

Geboortedatum: 13 december 2000



Positie: aanvaller



Caps: 89



Club: Gantoise

Maak kennis met de topschutter van de Belgische competitie.



"Ambre Ballenghien is een pure goalgetter in de cirkel. De bal moet niet perfect liggen voor haar, knallen doet ze altijd."



Al was haar stekje in deze ploeg lang niet zeker.



"Dat was een vreemde situatie", legt Geerts uit. "Hoewel ze één van de uithangborden was van Team Belgium, heeft ze echt moeten vechten voor haar plaats. Daardoor presteerde ze lang niet top."



"Tegen de mindere goden was ze altijd waanzinnig goed, maar in de topwedstrijden verdween ze. Toen ze geselecteerd werd, zorgde dat voor rust in haar hoofd. Nu speelt ze opnieuw de pannen van het dak."

Kan Ambre Ballenghien haar kanon opnieuw laten spreken?

Alix Gerniers

Geboortedatum: 29 juni 1993



Positie: middenvelder/aanvaller



Caps: 275



Club: Gantoise

"Alix Gerniers is een andere creatieve schakel op het middenveld", gaat Geerts verder. "Ze heeft een goeie dribbel waarmee ze een linie kan breken. Meer dan Struijk heeft zij wel dat scorend vermogen."



De kapitein van de Red Panthers, een rol die ze samen met Barbara Nelen en Struijk opneemt, heeft trouwens al veel watertjes doorzwommen.



"Ze was er al bij in Londen 2012, samen met Barbara Nelen en Judith Vandermeiren in het middenveld. Die hebben op hockeyvlak echt al alles meegemaakt, de hoogtes én de laagtes."



Zo miste Gerniers de cruciale shootout in de laatste kwalificatiematch voor de Olympische Spelen van Tokio 2021. De teleurstelling droop er toen vanaf.



Drie keer raden welk land er toen wel naar de Spelen mocht ten koste van België?



Jawel, China. De tegenstander van vanavond.



Of hoe de cirkel mooi rond kan worden.



Alix Gerniers is lopend vat vol ervaring.