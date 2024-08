Medaillerace uitgesteld na gebrek aan wind: Emma Plasschaert krijgt woensdag nieuwe bronzen kans

Geen D-Day voor Emma Plasschaert, want de medaillerace in de ILCA 6-klasse werd uitgesteld. Zoals eerder in het zeiltoernooi was de wind - of het gebrek eraan - de spelbreker. Woensdag krijgt Plasschaert in haar cruciale medaillerace een nieuwe kans om te zeilen voor het brons. Het goud en het zilver zijn niet meer mogelijk. Volg het woensdag op deze pagina via livestream.