LIVESTREAM: Kan Brazilië Team USA iets in de weg leggen in de kwartfinales?

Australië laat Servië bibberen

Servië heeft zich niet zonder moeite bij de laatste vier geschaard. Een sterk Australië verkocht zijn huid duur, maar moest na één verlenging finaal het hoofd buigen: 95-90.



Vooral in een waanzinnige 1e helft zagen Nikola Jokic en co. sterretjes, want bij Australië leek alles te lukken. Patty Mills scoorde met de ogen toe en dirigeerde de Australiërs naar een maximale voorsprong van liefst 24 punten.



Maar in de 2e helft zette Servië zijn comeback in. Mondjesmaat werd geknabbeld aan de Australische bonus en in het 4e quarter waren de Serviërs bijgebeend. Met een verlenging kreeg de match nog wat extra spanning, maar het was uiteindelijk Nikola Jokic die het laatste woord had.



Jokic tekende voor 21 punten, 14 rebounds en 8 assists en was daarmee weinig verrassend de beste man bij de Serviërs. In de halve finales wacht voor hem wellicht een duel met Team USA, tenzij Brazilië voor een gigantische stunt kan zorgen.