LIVESTREAM basketbal: Nikola Jokic en Servië knokken zich weer in de match na dolle 1e helft van Australië

Duitsland bij laatste vier

Duitsland heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales, ten koste van het Griekenland van Giannis Antetokounmpo: 76-63.



De start van de Duitsers was nog aarzelend: na het 1e quarter had Griekenland een bonus van 10 punten. Maar eenmaal de Duitse motor aansloeg, was er voor Giannis en co geen houden meer aan. In de 2e helft stoomde de regerende wereldkampioen nog naar een ruime zege.



Franz Wagner was bij Duitsland de uitblinker met 18 punten. Ook Dennis Schröder was bepalend, met 13 punten en 8 assists.