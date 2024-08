LIVESTREAM (14.30 uur): Kan Emma Plasschaert in medaillerace nog stunten naar bronzen medaille?

Brons?

Emma Plasschaert blijft tijdens de medaillerace in de running voor een bronzen plak, maar goud of zilver mag de Belgisch zeilster vergeten in de ILCA 6-klasse. Na de 9e en 10e reeks op de slotdag - waarvan de laatste geschrapt werd wegens te weinig wind - is de kloof met de top twee niet meer te overbruggen. Marit Bouwmeester is zo goed als zeker van het goud, de Nederlandse moet alleen nog starten en finishen in de medalrace.