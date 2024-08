Chinese muur van 49 kg, Amerikaanse Globetrotters en Australisch skatewonder: ones to watch op 7 augustus

Het talent komt vandaag uit alle hoeken van de wereld. Een Chinese hoopt opnieuw de beste lichtvoetige gewichthefster te worden, Australië kijkt reikhalzend uit naar zijn skaterboy en de VS wil stunten in de zaal. Maar ook Belgische ploegen zullen nauwgezet kijken naar hun mogelijke tegenstanders. Dit zijn de blikvangers op woensdag.

Niemand met haar postuur die de tegenstand meer angst inboezemt.



Hou Zhihui gaf haar adelbrieven al af in Tokio, waar de Chinese olympisch kampioene in het gewichtheffen werd in de categorie tot 49 kilogram. In die gewichtsklasse is ze vandaag dus ook tegenstandster van Nina Sterckx in Parijs.



Niet dat haar voorbereiding vlekkeloos liep. "Bleek en teleurstellend", noemden internationale media haar prestaties zelfs. Zo leek ze de Spelen te mogen vergeten, want elke land mag maar 1 (best presterende) atlete sturen. Voor China was dat Jiang Huihua.



Maar net bij haar laatste kans richting Spelen, toonde Hou de weerbarstigheid van een Chinese muur. Ze brak begin april het wereldrecord in de snatch, goed voor 97 kg. Nu maakt Hou jacht op de 221 kg totaalgewicht (met ook de clean and jerk) van Ri Song Gum.



De tegenstand op de Spelen is alvast gewaarschuwd.