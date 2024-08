"Niet onlogisch" dat overbelasting en pubalgie hun tol eisten bij Alexander Doom: "De signalen waren er"

wo 7 augustus 2024 06:17

De vrees werd werkelijkheid. Alexander Doom ondervond dan toch te veel hinder van zijn pubalgie om in optima forma zijn halve finale op de 400 meter af te werken. De Belgische sprinter greep naar zijn lies en liet begaan. "Al van voor het EK zegt Alexander dat hij last heeft van zijn heupbuigers. Daar is misschien net iets te weinig naar geluisterd", denkt ex-loper Pieter-Jan Hannes.

Geen gedroomde olympische finale voor Alexander Doom op de individuele 400 meter. Overbelasting, in de vorm van pubalgie, dwong hem tot opgave in de halve finale. "Vreselijk, dit is het moment waar het allemaal om ging de voorbije drie jaar. Het was al een bijzonder straf, maar ook zwaar jaar voor Alexander", zag ex-loper Pieter-Jan Hannes. "Normaal zijn atleten het gewoon om één of maximaal twee kampioenschappen per jaar te verteren. Alexander zit al aan zijn vierde." Doom opende zijn grand cru seizoen in Glasgow, waar hij op het WK indoor zowel individueel als in de estafette goud pakte op de 400 meter. Snel daarna volgden de World Relays in de Bahama's en het EK in Rome, met opnieuw dubbel goud. "Het is dus niet onlogisch. Al van voor het EK zegt Alexander dat hij last heeft van zijn heupbuigers. Daar is misschien net iets te weinig naar geluisterd. Als atleet zeg je altijd dat je wil lopen en dat is logisch. Maar de signalen waren er."

Plan op de aflossingen dat dreigt te mislukken

Was enkel focussen op de Belgian Tornados in Parijs beter geweest? "Het ziet ernaar uit dat heel het plannetje om op de medailles in de aflossingen te mikken, zal mislukken." "Ook in de 4x400 bij de vrouwen lijkt het te zullen mislopen met de blessure van Cynthia Bolingo. Het loopt allemaal niet zo fantastisch."

In de reeksen van de 400 meter zag menig kenner al dat het er niet goed uitzag bij Doom. Ex-loper Pieter-Jan Hannes

"Alexander kreeg individueel als wereldkampioen indoor en Europees kampioen hoop door de fantastische tijden die hij loopt. Tijden waarmee je normaal gezien altijd in de olympische finale komt."

"Dat schept verwachtingen, maar daarvoor moest Alexander op zijn allerbeste zijn. En dat ben je niet als je last hebt van pubalgie aan de adductoren."

"In de finale van de mixed relay liep hij nog een uitstekende split. In de reeksen van de 400 meter denk ik dat menig kenner al zag dat het er niet goed uitzag."

Slinkende medaillekans voor Tornados

De kans is groot dat de Tornados het dus zonder slotloper Doom moeten doen. "Dat wordt een moeilijk verhaal", vreest ook Hannes. "Bij Jonathan Sacoor is wel de juiste keuze gemaakt om niet te starten in de herkansingen. Kevin Borlée lijkt in betere vorm te komen, maar zal niet meer die vorm van weleer halen."

De Tornados hebben hun beste vier lopers nodig om een medaille te pakken. Dat is de spijtige realiteit. Ex-loper Pieter-Jan Hannes

"De Tornados zijn een succesproject van verschillende jaren, met veel opkomende en talentvolle jongens. Alleen is dat toch nog iets anders dan de 44"15 van Alexander of de vroegere toptijden van Kevin en Jonathan Borlée."

"Ook al worden er bij de toplanden vaak iets mindere lopers ingezet in de estafettes, denk ik dat België zijn beste vier lopers nodig heeft om een medaille te pakken. Dat is de spijtige realiteit." Bang afwachten, wordt het in ieder geval.