Voor een wereldgoal moest je afgelopen weekend in Argentinië zijn. Walter Bou kreeg in de slotminuut van het competitieduel tussen eersteklassers Lanus en Tigre de geniale ingeving om een omhaal uit zijn hoed te toveren. Eentje van buiten de grote rechthoek. Indrukwekkend. De omhaal van Bou was meteen ook goed voor de winning goal voor Lanus.