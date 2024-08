Laura Lindemann bezorgt Duitsland goud in gemengde triatlon na spannende driestrijd tot de streep

Niet met het sterkste kwartet, maar wel goed genoeg om de gouden medaille weg te kapen. Duitsland heeft de gemengde estafette gewonnen, voor Groot-Brittannië en de VS. Het werd een spannende driestrijd tot op de meet. Laura Lindemann had het beste eindschot in huis. De Belgian Hammers namen niet deel door ziekte van Claire Michel.