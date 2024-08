6.25 meter! Mondo Duplantis flikt het en zet wereldrecord in het polsstokspringen nog wat scherper

Dat Armand Duplantis olympisch kampioen in het polsstokspringen zou worden, daar twijfelde niemand aan.

De Zweed deed het met de vingers in de neus, maar uiteraard heeft hij zijn eigen doelen. Voor de 9e keer in zijn carrière - 24 jaar is hij nog maar - wilde hij zijn lat nog wat hoger leggen.

Op 20 april in China had hij zijn plafond naar 6,24 meter getild, vanavond lag de lat op 6,25 meter.

Bij zijn eerste twee pogingen raakte hij de lat, bij zijn laatste rush naar eeuwige roem vielen alle puzzelstukjes in elkaar.