Alle ogen op Nina Derwael. De Belgische turnster doet in de finale aan de brug met ongelijke leggers een gooi naar een nieuwe olympische medaille. Met veel bravoure en gratie slingerde onze landgenote naar een score van 14.7666. Het is beter dan haar oefening in de kwartfinales, maar ook goed genoeg voor een medaille? Kijk hier nog eens naar hét moment van Nina Derwael.