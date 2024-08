Rastalent Lenny Martinez (21) verlaat Frankrijk voor Bahrain Victorious: "Samen gaan voor podium in Tour"

Lenny Martinez maakte in 2023 indruk met meteen winst in de CIC-Mont Ventoux (1.Pro), hij droeg ook enkele dagen de leiderstrui in de Vuelta.



Dit seizoen bevestigde hij met overwinningen in de Franse 1.1-koersen Classic Var, Classic Grand Besançon Doubs, Tour du Doubs, Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes en de Italiaanse Pro-koers Trofeo Laigueglia.



Dit is een flinke aderlating voor Groupama - FDJ, dat op het punt staat om met de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie nog een jong talent te verliezen. De seizoensrevelatie is op weg naar Red Bull-Bora-Hansgrohe.



Martinez droomt van "het podium van de Tour de France", luidt het in een persbericht van Bahrain Victorious. "Het stabiele project voor het team en voor mij persoonlijk heeft me overtuigd. We hebben samen grote ambities en ik ben er zeker van dat we grootse dingen zullen verwezenlijken."



Met zijn lichte gabarit is Martinez gemaakt voor het hooggebergte, hij zal naast de Colombiaan Santiago Buitrago en de Italiaan Antonio Tiberi uitgespeeld worden als klassementsman in de grote ronden.



Hij reed dit seizoen zijn eerste Tour, zonder uitschieters. Hi werd 124e en 28e in het jongerenklassement, gewonnen door Remco Evenepoel.



Bahrain-manager Milan Erzen legt de ambities uit: "Toen we ons project in 2017 opstarten, droomden we al van een Tour-podium met een Franse renner uit ons team. We denken dat Lenny ons een kans geeft om dat doel te bereiken."