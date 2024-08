Ones to watch op 5 augustus: Biles wil meer goud, een Zweed op recordjacht en een bange thuissurfer op Tahiti

ma 5 augustus 2024 06:25

De Olympische Spelen gaan de tweede (en laatste) week in. Het is nog altijd smullen in Parijs en verre omstreken. Zo kan Simone Biles gedeeld de 2e grootste olympiër ooit worden en zal er in het Stade de France vooral gekeken worden naar de vliegende Zweed Armand Duplantis.

Gouden medaille 8 en 9?

Simone Biles introduceren is waarschijnlijk niet meer nodig. De Amerikaanse turnster mag zich op deze Olympische Spelen opnieuw een van de groten noemen. In Parijs pakte ze goud in de teamfinale, allroundfinale en aan sprong. Dat brengt de teller al op 7 na haar vier olympische titels in Rio de Janeiro. Vandaag kunnen daar twee gouden medailles bijkomen aan grond en op de balk. Dat laatste wordt wel geen eenvoudige opdracht. Als het lukt, zou Biles met 9 titels in de ranking aller tijden stijgen naar een gedeelde 2e plek. Dan komt ze op gelijke hoogte van onder meer Carl Lewis en Katie Ledecky. Enkel Michael Phelps (23 keer goud) deed beter. De balkfinale staat om 12.38 uur gepland, de grondoefeningen om 14.23 uur.

Aan sprong stak Simone Biles er met kop en schouders bovenuit.

Een fenomeen met een stok

In het Stade de France staan vanavond 4 gouden medailles op het spel. Er zijn finales in het discuswerpen (vrouwen), de 5.000 meter (vrouwen), 800 meter (vrouwen) en in het polsstokspringen (mannen). De minste spanning zal er wellicht zijn in die laatste discipline, maar het belooft misschien wel het meeste spektakel. Dat is dankzij Armand Duplantis. Het Zweeds wonderkind is torenhoog topfavoriet om zijn olympische titel te verlengen. Niemand van zijn concurrenten sprong dit seizoen boven de 6 meter. De seizoensbeste prestatie van Duplantis is 6,24 meter. Dat is meteen ook het huidige wereldrecord, dat 'Mondo' al meermaals heeft verbeterd in de voorbije jaren. Doet hij er nog een centimetertje bij in Parijs?

Springt Armand Duplantis naar zijn 2e gouden medaille?

Apotheose op Tahiti

De olympische surfcompetitie eindigt vandaag met de (uitgestelde) finales bij de vrouwen en de mannen. In beide categorieën mogen 4 atleten nog hopen op eremetaal. De meest opmerkelijke figuur is Kauli Vaast, die Frankrijk een nieuwe triomf kan bezorgen. Deze competitie is voor hem extra speciaal, want Vaast werd geboren en getogen op Tahiti, waar er wordt gesurfd op deze Spelen. Vaast werd geboren met de golven aan zijn voeten, maar van surfen was in eerste instantie geen sprake. Hij had schrik van de hoge golven aan het Franse eiland. Dat veranderde wel helemaal. Hij groeide uit tot een topsurfer en kan nu olympisch goud pakken in eigen huis. "Vroeger wilde ik alles uitproberen op de golven. Ik heb er altijd van gedroomd om hier een wedstrijd te winnen", vertelde Vaast in aanloop naar de Olympische Spelen.

Kauli Vaast aast op olympisch goud op 'zijn' Tahiti.

Nog veel meer goud