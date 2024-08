LIVESTREAM (21.00 uur): Belgian Cats kennen vanavond hun volgende tegenstander, Frankrijk of Spanje?

Vanavond al kennen de Belgian Cats hun tegenstander in de kwartfinales van het olympische basketbaltoernooi. Als nummer 3 in hun groep strijden ze sowieso tegen een van de beste 2 groepswinnaars. Tegen de VS kan België niet uitkomen, waardoor het Frankrijk of Spanje zal worden. Met Franse winst tegen Australië staat een clash tegen het thuisland vast. Volg de wedstrijd hier met livestream.