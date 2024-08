Kijk vanavond vanaf 22.05 uur naar Paris by Night met Nina Derwael, Sofie Hendrickx en Jutta Verkest

De Belgische vrouwen stonden vandaag volledig in de spotlights op de Olympische Spelen in Parijs. Nina Derwael greep nipt naast een medaille op de brug met ongelijke leggers en schuift vanavond aan bij Karl Vannieuwkerke in Paris by Night, net als voormalig collega-gymnaste Jutta Verkest. Ook ex-Belgian Cat Sofie Hendrickx komt langs om het over de Belgische basketvrouwen te hebben. Kijk vanaf 22.05 uur naar de nieuwste aflevering via VRT Max.