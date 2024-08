Kijk hier naar Paris by Night met onder meer Nina Derwael en Lotte Kopecky

De Belgische vrouwen stonden vandaag vol in de spotlights op de Olympische Spelen in Parijs. Lotte Kopecky zorgde met haar brons voor een vijfde Belgische medaille en werd gevierd in Paris by Night. Ook Nina Derwael, die net naast eremetaal greep, kwam langs. Kijk naar de nieuwste aflevering via VRT Max.