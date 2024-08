Geen vakantie voor Wout Van Aert: "Ik start over 2 weken gemotiveerd in de Vuelta"

Vakantie? Nee, daar denkt Wout Van Aert voorlopig niet aan. Na het tweeluik Tour de France - Olympische Spelen staat onze landgenoot over 2 weken aan de start in Spanje voor de Vuelta. De honger lijkt groot bij Van Aert, die zijn plannen uit de doeken deed in Paris by Night.

Waar Remco Evenepoel er na zijn podium in de Tour en twee gouden medailles even tussenuit gaat, heeft Wout van Aert toch andere plannen. "Nu eerst even een paar dagen ontspannen en dan over 2 weken starten in de Vuelta", klonk het bij de Visma-Lease a Bike-man uit Herentals.

In de plannen voor het seizoen zou Van Aert in 2023 de Giro en de Vuelta rijden en de Tour overslaan, maar daar stak zijn zware val eind maart in Dwars door Vlaanderen een stokje voor.



Van Aert moest een kruis maken over de Italiaanse rittenkoers en reed uiteindelijk de Tour. Na de Ronde van Frankrijk en succesvolle Olympische Spelen doet hij er nu ook de Vuelta nog bij, geen evidente opeenvolging.



Maar de winnaar van de bronzen medaille in de tijdrit in Parijs ziet het helemaal zitten: "Ik ben heel blij dat ik mijn goede benen terug heb en ik hoop eindelijk opnieuw aan winnen toe te komen. (In de Tour lukte dat net niet, red) Ik ben heel gemotiveerd."