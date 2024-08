VIDEO - Wout van Aert crasht het decor in tijdens slotfase van de wegrit: "Bochtje verkeerd ingeschat"

Wout van Aert is als 37e geëindigd in de olympische wegrit. Hij maakte nog aanspraak op een ereplaats, maar ging in de slotfase onderuit toen hij in het gezelschap van onder meer Mathieu van der Poel vertoefde. "Bochtje verkeerd ingeschat", zo praatte hij bij de aankomst na met zijn ploegmaats. Verdere reactie bleef uit: Van Aert reed meteen door voor verzorging aan zijn linkerzij. Kijk hier naar de beelden van zijn val die aan onze redactie bezorgd werden.