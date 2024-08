VIDEO - Julien Alfred uit Saint-Lucia klopt topfavoriete Sha'Carri Richardson uit VS op 100 meter vrouwen

De snelste vrouw ter wereld is Julien Alfred, de 26-jarige spurtbom uit Saint-Lucia, een eilandje in de Caraïben. Alfred vertrok als een speer, terwijl de Amerikaanse topfavoriete Sha'Carri Richardson haar start miste. Alfred won in een toptijd van 10"72, Richardson pakte zilver in 10"87, de VS heeft ook brons met Melissa Jefferson in 10"92.