VIDEO - Franz > France: Duitser Franz Wagner imponeert met monsterdunk over drie Fransen

In het basketbaltoernooi op de Olympische Spelen heeft wereldkampioen Duitsland gisteravond de puntjes op de i gezet met een klinkende 85-71-zege tegen gastland Frankrijk. De Duitser Franz Wagner was de uitblinker met 26 punten, inclusief twee geweldige dunks. Bekijk zijn klasseflitsen hier.

Let vooral op hoe de Duitser in de lucht de bal van hand wisselt alvorens de bal door de ring te trekken.

Eerder in de wedstrijd had Franz Wagner ook al zijn klasse geëtaleerd met een geweldige dunk op de fastbreak, over het Franse troetelkind Victor Wembanyama .

"Het moment nét voor je aan de ring komt, dat is het coole gedeelte. Wanneer je nog niet weet of je geblokt zult worden of niet", lacht Franz Wagner na de wedstrijd voor de camera van Sporza.

"Als de bal door de ring gaat, geeft dat echt een adrenalinerush. Het is altijd een risico, maar als het lukt, smaakt het zoveel zoeter."

Duitsland, de regerende wereldkampioen, won tot nog toe al zijn groepsmatchen en mag dus met een foutloos rapport naar de kwartfinales. Waar ziet Wagner zijn team eindigen deze Spelen?

"Hopelijk met een gouden medaille rond onze nek", klinkt het ambitieus. "Ik heb veel respect voor de andere teams. Iedereen heeft zijn plek in de kwartfinales verdiend. Er is zoveel talent hier. Wat de rangorde is, zullen de wedstrijden uitwijzen."