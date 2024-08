VIDEO - Een moment om stil van te worden: Evenepoel pinkt traantje weg tijdens indrukwekkende podiumceremonie

Een beeld voor de geschiedenisboeken. In de schaduw van de Eiffeltoren weerklonk de Brabançonne voor één man: Remco Evenepoel. Zelfs de immer koele kampioen hield het niet droog. Met tranen in zijn ogen en twee medailles rond zijn nek genoot Evenepoel duidelijk van zijn moment in het hartje van Parijs. Bekijk het tafereel hieronder.