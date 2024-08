VIDEO - Dit waren de 5 cruciale momenten op weg naar goud voor Remco Evenepoel

Verder onthouden we vooral het beulwerk van Tiesj Benoot. De koers hard maken, dat was de boodschap.

Healy en Loetsenko vormen het kopduo dat als eerste Parijs binnenrijdt. Ook een groep met oa. Küng en Politt glipt weg uit het peloton. Een ongemakkelijk moment, want er is geen enkele Belg (of Nederlander) mee in de aanval.

Op Montmartre vindt Mathieu van der Poel het welletjes. Hij gaat hard op de trappers staan en krijgt meteen het gezelschap van Wout van Aert. Die kijkt de kat uit de boom en pakt niet over. Van Aert oogt wel goed.

Intussen is Healy vooraan alleen gevallen. Loetsenko kon het tempo niet meer aan en heeft in de achtervolgende groep met Küng en Politt postgevat.