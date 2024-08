VIDEO - De blijde intrede van Remco Evenepoel in het Belgium House, nu als dubbel olympisch kampioen

Eén week later hangt er een tweede gouden medaille om zijn nek. Vorige week werd Remco Evenepoel als een held onthaald in het Belgium House in Parijs na zijn olympische tijdrittitel, zaterdagavond stapte hij het Belgische huis binnen als een ware filmster na zijn tweede gouden plak in de wegrit. Bekijk hier de beelden uit onze talkshow Paris by Night.